巨人・泉口友汰内野手が１７日、危機感を胸に再始動した。自主練習のためジャイアンツ球場を訪れ、ダッシュ、スローイング、マシン打撃で一人黙々と汗を流した。今季は開幕２軍スタートから一気に正遊撃手の座を奪い、キャリアハイの１３３試合で打率３割１厘とブレイク。出塁率３割６分２厘、１５４安打、得点圏打率３割４厘とチームトップの成績でけん引した。それでも「もっとやれた、もっとチャンスで打てたかなって。自分