自然に親しんでもらおうと、上田市では地元の児童がウグイの稚魚を千曲川に放流しました。「元気でね～。ばいば～い」上田市の千曲川で児童が放流したのはウグイの稚魚です。身近な自然に親しむ機会になるようにと上小漁業協同組合が10年以上前から行っている取り組みです。17日は地元の城下小学校の3年生およそ70人が5センチから10センチの稚魚をバケツからそーっと川に流していきます。児童は「ぬるぬるしてる