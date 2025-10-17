軍によるクーデターが起きたアフリカの島国マダガスカルで、軍の幹部が新しい大統領に就任しました。マダガスカルの首都アンタナナリボで17日、大統領就任式が行われ、軍幹部のランドリアニリナ大佐が新たな大統領に就任しました。ランドリアニリナ氏は「きょうは我が国にとって歴史的な転換点となる。私たちは喜びとともに新たな章を開く」と述べ、「過去と決別することに全力を尽くす」と強調しました。マダガスカルでは公共サー