女優の吉瀬美智子（50）が17日、自身のインスタグラムを更新。ベトナムのリゾート・ダナンで休暇をリフレッシュしたことを報告した。「家族でリゾート地ダナンのインターコンチネンタルダナンサンペニンシュラへ」と書き始めた吉瀬。「忙しくなる前の、心も体もリセットできた充実の休暇」とつづり、リゾートホテルでの写真を公開した。「最終日だけ雨だったけど、やりたいことはほぼ叶って大満喫!!」と振り返り、「しっ