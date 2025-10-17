「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク−日本ハム」（１７日、みずほペイペイドーム）日本ハム・レイエスは六回無死の打席で球審にハーフスイングを取られ、空振り三振となった。一塁塁審に確認するよう求めたが、原球審は首を振ってレイエスの前に立ちストライクをコール。レイエスは怒りの表情で、言葉を発しながらベンチへ引き上げた。ベンチでも立ち上がって球審に言葉をぶつけながら、打撃用手袋をたたきつけ不