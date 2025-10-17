女優當真あみ（18）が17日、都内で、主演映画「ストロベリームーン余命半年の恋」（酒井麻衣監督）の初日舞台あいさつに登壇した。SNSで「令和いち泣ける」と注目された芥川なお氏原作の純愛小説の映画化。余命半年と宣告される主人公の桜井萌を演じた當真は、長編映画初主演となった。「撮影から1年たって、公開が迫るのをワクワクしていたんですけど、昨日の夜は緊張しすぎて全く寝られなくて今日を迎えました」と吐露。初日を