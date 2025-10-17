◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク―日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）パ・リーグの首位打者に輝いた牧原大成が、CSでノーヒットが続いている。15日の初戦は5番中堅で先発し、4打数無安打（1四球）。16日の第2戦も5番中堅で4打数無安打に終わった。17日の第3戦は打順を6番に下げて、右翼でスタメン出場。2回無死一塁で遊飛、4回1死二塁の好機では二ゴロに倒れた。