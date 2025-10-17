¶õµ¤´¶¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÄÄ«¥É¥é»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÇËÂ¤¤¤ÀÌ¾ºîÄ«¥É¥é¤ÇÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤¿¥³¥ó¥Ó¤Î?ÃçÎÉ¤··òºß2¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖßÀÅÄ¥Þ¥ê¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È16ÆüÊüÁ÷¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¡Ö¤¨¤§¥È¥³¡×(NHK)¤Ç½÷Í¥¤ÎßÀÅÄ¥Þ¥ê¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂ¼ÅÄÍº¹À¡£¡ÖÄ«¥É¥é¥«¥à¥«¥à¥¨¥Ö¥ê¥Ð¥Ç¥£¤ÇÉ×ÉØ¤ò¤ä¤Ã¤Æ°ÊÍèÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡ÁßÀÅÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«