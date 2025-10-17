＜日本オープン2日目◇17日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞今季「パナソニックオープン」でツアー初優勝を遂げた29歳の勝俣陵は、第1ラウンドを「70」にまとめると、この日4バーディ・3ボギーの「69」でラウンド。首位と2打差のトータル1アンダー・5位タイで決勝ラウンドに駒を進めた。【写真】アダム・スコット、おっきい！「日本オープン」特有の深いラフは今年も健在。フェアウェイキープが求められ