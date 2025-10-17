バドミントンの国内最高峰、Ｓ／Ｊリーグが来月から始まるのを前に、広島ガスの選手たちが決意を語りました。 Ｓ／Ｊリーグは日本のトップ選手が出場し、男女ともに１２チームが団体戦で優勝を争う国内最高峰のリーグです。 １７日、昨シーズン９位でことしは上位進出を目指す女子の広島ガスが開幕へ向けた調整の様子を公開しました。 練習ではシングルスの国内ランキング１３位で、キャプテンの