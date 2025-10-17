１５日、広島市西区の集合住宅で女性が殺害された事件で、死因は頭蓋骨を骨折したことなどによる出血性ショックだとわかりました。 １５日午後６時半ごろ、広島市西区中広町の集合住宅でベトナム国籍のグエン・トゥイ・ガーさん（３２）が頭部から血を流し、倒れているのを帰宅した夫が発見し、その後死亡が確認されました。 警察によりますと、死因は頭蓋骨を骨折したことなどによる出血性ショックだと判明しました。 顔