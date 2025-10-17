クリスマスイベントと連携しラッピングが施される、みなとみらい線のＹ５００系電車（横浜高速鉄道提供）みなとみらい線を運営する横浜高速鉄道（横浜市中区）とスポーツを軸に街づくりを手がけるディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ、東京都）は、横浜の関内・関外地区の活性化を目指し、包括連携協定を締結した。クリスマスイベントの開催やラッピング列車の運行などで沿線を盛り上げる。締結は８月２１日付。プロ野球・横浜ＤｅＮ