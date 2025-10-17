鹿児島市の中心部で去年11月、4人が車にはねられ、1人が死亡した事故です。17日、過失運転致死傷の罪に問われている女の初公判が開かれ、起訴内容を認めました。 うなだれるような様子で証言台に立った、鹿児島市の無職・吉崎順子被告（85）。過失運転致死傷の罪に問われています。 起訴状などによりますと、吉崎被告は去年11月、鹿児島市下荒田1丁目の交差点を乗用車で右折する際、横断歩道や歩道を歩いていた4人をはね、姶良市