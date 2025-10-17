激しい昇格争いが繰り広げられる中、ユナイテッドFCは昇格ラインと勝点差8の3位となっています。3試合ぶりの勝利でもう一度勢いを取り戻せるか？18日、ホーム戦に臨みます。 残り7試合と、終盤戦に突入しているJ3。 ユナイテッドは一時、10戦負けなしの快進撃で首位にあと一歩まで迫りましたが、直近3試合、勝利なし。首位と勝点11差、自動昇格ラインの2位・栃木Cとは、勝点差8まで広がりました。 連敗や引き分けで漂う嫌