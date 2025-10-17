鹿児島市のパチンコ店「モリナガ」の社長らが、7月の参院選で、自民党の候補者に投票する見返りに、従業員らに現金を渡す約束をした買収事件で、略式起訴されていた幹部や店長ら10人が罰金の略式命令を受けました。 公職選挙法違反の買収の罪で略式命令を受けたのは、パチンコ店「モリナガ」の幹部と店長らあわせて10人です。 起訴状によりますと、10人は、7月の参院選で、自民党の比例代表で立候補した阿部恭久氏を当選させるた