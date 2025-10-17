自民党と日本維新の会の、新たな連立政権を視野に入れた協議が大詰めを迎えています。鹿児島の政党関係者も協議の行方に注目しています。 （日本維新の会 藤田文武共同代表）「結論としては今回の協議については大きく前進した」 大詰めを迎えている、自民党と日本維新の会の連立を見据えた協議。最大の焦点は、維新が求める議員定数の削減です。 17日の協議で着地点が見出せるかが注目された中、連立に向けた動きを県内の政党