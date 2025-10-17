6月からの新燃岳の噴火に、8月の集中豪雨。今年、霧島は災害が相次ぎました。復旧が進む中、きょう17日、新たな節目を迎えました。取材を続けている霧島支社の記者に伝えてもらいます。 （記者） 霧島支社中継秋の行楽シーズンを前に、2つの動きがありました。 1つが、8月の集中豪雨で通行止めとなっていた霧島市街地と霧島温泉郷を結ぶ国道の通行再開。もう1つが、今年6月、7年ぶりに噴火した新燃岳の噴火警戒レベル引