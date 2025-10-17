グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。10月11日（土）の放送は、長渕剛さんが登場！ ここでは10月1日（水）からスタートしたアリーナツアー「TSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025」について伺いました。（左から）潮紗理菜、長渕剛さん、遠山大輔◆ライブならではの魅力遠山：長渕さんは今まさにツアー「TSUY