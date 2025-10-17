JBLのプロジェクトモデル「Summit」シリーズ 「2025 東京インターナショナルオーディオショウ」が17日に東京国際フォーラムで開幕。会期は19日までの3日間。入場料は無料だが、事前登録制。17日、ハーマンインターナショナルは、JBLのプロジェクトモデル「Summit」シリーズの、300mm径ウーファー搭載3ウェイフロア型「Summit Makalu(サミット マカル)」、250mm径ウ}