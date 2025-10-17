ドル円は１４９．７０近辺、ユーロドルは１．１６９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前は、東京市場でのドル売りが一服している。一方、クロス円が下落する動きとともに円買い圧力は継続している。ドル円は149.38付近まで安値を広げたあとは149円台後半に下げ渋り。ユーロドルは1.1728付近まで買われたあとは、1.17台割れへと押し戻されている。ポンドドルは1.3471付近まで買われたあとは、一時1.3411付近まで下