◆女子ジュニアゴルフ大会アニカ・インビテーショナル・アジアＰＲＥＳＥＮＴＥＤＢＹサーティワンアイスクリーム最終日（１７日、静岡県裾野市・ファイブハンドレッドクラブ＝６４９２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、今年の海外メジャー・全米女子オープンに出場した１７歳の長沢愛羅（ルネサンス高３年）が５バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１３アンダーで大会初優勝を飾った。初日から首位を譲ら