村山富市元首相 17日に101歳で亡くなった村山富市元首相。大分県出身者として初めての総理大臣として活躍したほか、その親しみやすいキャラクターで大分県民から愛されました。 これまでの功績などを振り返ります。 村山さんは1924年3月3日、漁師の家に11人兄弟の8番目の子どもとして誕生。明治大学を卒業し大分県職員の労働組合で労働運動に取り組みました。 その後、大分市議会議員、県議会議員を経て1972年に衆