県内ではきょうも富山市などでクマの出没が相次ぎました。自治体などはクマの活動が活発になる朝や夕方の外出を控えるよう呼びかけています。富山市によりますときょう午前9時ごろ、富山市東黒牧で住民からクマを目撃したと警察に通報がありました。通報からおよそ15分後。現場に到着した市の職員や猟友会らが周辺を調べましたがクマやその痕跡は発見されませんでした。クマを目撃した男性「軽トラで家の方向かってった時にクマら