「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神の先発・高橋遥人投手が、序盤から無安打投球を続けている。初回、１死から桑原の三塁線への打球を捕球した佐藤輝が一塁悪送球。カメラマン席に送球が飛び込み、走者は二塁に進んだ。続く１死二塁で打者・佐野。カウント３−１から狙い球を直球に絞っていた打球は、中野の左側を襲う痛烈な打球となったが、素早く回り込み、体を前傾に