◇パCSファイナルステージ第3戦日本ハム―ソフトバンク（2025年10月17日みずほペイペイD）日本ハムのドラフト5位ルーキー・山県秀内野手（23）が2点リードの7回に自身ポストシーズン1号ソロを放った。初回に郡司が先制の右犠飛、4回にレイエスがソロで加点。先発の伊藤は6回まで得点を許さず2―0で迎えた7回だった。先頭で打席に立った相手先発右腕・上沢が投じたちょうど100球目の高めに抜けたカーブを見逃さなかった