事件の参考人として過去に取り調べた相手から飲食接待などを受けたとして、千葉地検は１７日、３０歳代の男性検事を国家公務員倫理規程などに基づき、停職１０か月の懲戒処分にしたと発表した。男性検事は同日付で辞職した。発表によると、男性検事は２０２１年５月頃に取り調べをした事件の参考人などから、２２年９月〜今年７月頃に計２７回にわたって都内の高級すし店などで接待を受けたり、タクシー代やホテル代などの供与