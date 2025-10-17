徳島市でカメラが捉えた事故の瞬間。目撃者は「雷が落ちたみたいな大きい音が聞こえて、外を出たら…」と当時を振り返ります。電柱のそばで止まっている軽自動車。歩道には車の部品のようなものが転がり、車は助手席側のドアが外れかかっています。すると次の瞬間、ガタガタと音を立てて急発進。最後は「ドン！」と鈍い音を立てて再び停止しました。目撃者は「見にいった方と話したら、年配の方だと言っていた」と話しています。別