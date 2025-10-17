「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」（外崎春雄監督）が、7月18日の日本での初日からで10月13日までに、日本を含む全世界で総興行収入（興収）約948億円（6億5400万ドル＝1ドル145円換算）、累計観客動員7753万人を記録した。製作・配給のアニプレックスが17日、発表した。2025年に公開された全ての映画の中で、現時点で全世界興行収入5位となった（SonyPicturesEntertainment調べ）。9月12日から公開中の訪米