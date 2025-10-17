本日10月17日（金）にスタートする岩本照主演『恋する警護24時 season2』。初回放送を控え制作発表記者会見が開催され、主人公・北沢辰之助を演じる岩本照をはじめ、岸村里夏役の白石麻衣、辰之助の後輩ボディガード・原湊役のなにわ男子・藤原丈一郎、そして辰之助の新たなバディ・三雲千早役の成海璃子が登壇した。【映像】挿入歌入り予告会見は「不審者が乱入する」というサプライズで幕を開け、岩本はその場で即座に構えを見せ