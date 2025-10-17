クマによる被害が全国で相次いでいて県内では今年度、11人が襲われてケガをしています。エサを求めて人里に出没するクマ。三条市では被害を防ごうとエサとなる柿やクリなどの処分を受け入れる取り組みを始めました。相次ぐクマの出没。県内では今年度、1600件以上の出没が確認されていて、11人が襲われてケガ。県は「クマ出没特別警報」を発表し、警戒を呼びかけています。こちらは10月、三条市で撮影された映像。ことしはブナの実