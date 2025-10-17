（花蓮中央社）17日、東部・花蓮県の省道台8線（中部横貫公路）靳珩トンネル西口で発生した崖崩れにより、立霧渓にせき止め湖が形成されたとの通報が林業・自然保育署花蓮分署に入った。立霧渓は景勝地のタロコ（太魯閣）渓谷を流れる。せき止め湖は決壊の可能性があり、地元警察は下流域にいた行楽客の避難を支援し、周辺道路を封鎖した。交通部（交通省）公路局によれば、崖崩れが発生したのはタロコ国家公園内の燕