（東京中央社）南部・嘉義県竹崎郷と佐賀県嬉野市が16日、お茶を中心とした友好交流協定を締結した。双方は今後、観光や芸術、教育、文化などの分野で協力し、相互理解と友好関係を深めていく。台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処（駐福岡弁事処）によるあっせんで実現した。両地ともにお茶の産地であることから締結につながった。締結式は嬉野市で行われ、同弁事処の陳銘俊処長（総領事に相当）や嬉野市議会の森田明彦副議長らが立