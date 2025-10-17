（東京中央社）台北駐日経済文化代表処の李逸洋（りいつよう）代表（大使に相当）は16日、茨城県笠間市の一般財団法人「笠間市農業公社」の代表理事を務める山口伸樹市長と面会し、先月に東部・花蓮県で起きた洪水被害の復旧支援のための義援金を受け取った。同代表処（大使館に相当）が17日、明らかにした。李代表は山口市長や笠間市民に対して心からの感謝を示し、被災者にとって大きな励ましになると述べた。李代表は、洪水で19