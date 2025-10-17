【その他の画像・動画等を元記事で観る】 yutoriが、10月17日に新曲「愛してるって嘘ついた」をリリース。併せてMVが公開された。 ■令和世代におけるリアルな恋愛模様を描く新曲 4月のメジャーデビュー以降、TVアニメ『ヴィジランテ』エンディングテーマ「スピード」、TVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールエンディングテーマ「月と私のかくれんぼ」と立て続けにアニメタイアップ