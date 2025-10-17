戦後80年の節目の年。原爆被爆者の実話をもとにした紙芝居を、山口市の高校生が上演しました。（朗読）「え、と思った瞬間いきなり紫色だか、黄色だかとにかく稲妻のような光が康少年の頭上を走りました」山口中村学園高校の演劇部が披露したのは「充くんは生きたかった」という題名の紙芝居です。山口市原爆被害者の会の永野和代会長が一昨年、被爆者の男性から直接聞き取った実話をもとにしたものです。双子の弟・充くんが広島へ