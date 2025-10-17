長崎市内で最も古い歴史を持つ矢上神社で、秋祭りの「矢上くんち」が行われました。 長崎市の矢上地区で、江戸時代から続く“五穀豊穣”を願う雨乞いの祭り「矢上くんち」。 旧矢上村の8つの地区が4年に一度 持ち回りで奉納。 今年は「かき道地区」と「間之瀬地区」が担当しました。 県の無形民俗文化財に指定されている「間の瀬狂言」。 2人の男が酒をくみ交わして酔いが回ると、3匹のサルを呼び出し、