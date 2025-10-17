Image: amairo works こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。PCのモニターと向き合うときのブルーライトカットメガネ、あるいは、書類を読むときはリーディンググラス。メガネをかけ外しするシーンがある方、その保管をどうしていますか？胸元に掛ければ、ふとした拍子に落としてしまいそうで落ち着かない。かといって、いちいち重厚なケースにしま