シンプルなコーデが好みの人も「地味見え」は避けたいもの。そんなときにおすすめなのが、【ハニーズ】が展開する大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のフリルトップスです。上品な印象のデザインで、40・50代の大人女性のスタイルを華やかに彩ってくれそう。今回は、着映え効果が期待できそうな「フリルトップス」をご紹介します。 花柄レースが目を引くフェミニントップス 【GLACIER