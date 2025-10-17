10月14日にトルコで目撃されたのは、間一髪、命を救った瞬間です。前方の路面電車が通過したのを確認し、女性が道路を横切ろうと一歩前へ。しかし、反対方向からも路面電車が迫っています。次の瞬間、線路に踏み込むギリギリのところで警備員が女性の体を引き寄せました。電車に搭載されたカメラからは、飛び出してきた女性の姿とドンという大きな音も確認できます。幸い女性にけがはありませんでした。あと一歩遅ければ最悪の結果