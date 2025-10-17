今回は、イヤホン専門店のe☆イヤホン秋葉原店 本館を訪ね、耳をふさがないオープンイヤータイプの完全ワイヤレスイヤホンの売れ筋を取材しました。このタイプは、スポーツのお供として人気のイヤーフック付きが以前から人気ですが、同店スタッフのゆーでぃ氏は、近ごろは別のトレンドが台頭していると言います。「外耳を挟んで固定するイヤーカフ型のラインアップがかなり増えていて、ランキング上位もそちらのタイプが中心になっ