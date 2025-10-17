千葉地検は30代の男性検事が、自身が取り調べをした参考人から事件終結後に複数回にわたって飲食を伴う接待など100万円を超える利益供与を受けていたとして、停職10か月の懲戒処分としました。千葉地検は30代の男性検事が、2022年9月から今年7月までの間に自身が取り調べを担当した参考人から事件終結後に27回にわたって飲食を伴う接待などの利益供与を受けていたとして、停職10か月の懲戒処分としました。男性検事は17日付で辞職