大相撲の元十両力士の男が、大麻成分を含む液体を所持した疑いで逮捕されました。元十両力士・若麒麟の鈴川真一容疑者（42）は、2025年5月、東京・新宿区の歌舞伎町で、「大麻リキッド」と呼ばれる大麻成分が含まれた液体約0.1グラムを所持した疑いが持たれています。警察官が車の中にいた鈴川容疑者を職務質問したところ、ズボンのポケットから液体の入った容器が見つかり、鑑定で大麻成分が検出されました。鈴川容疑者は調べに対