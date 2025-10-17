青森・弘前市のリンゴ畑で、リンゴ300個以上が盗まれる事件がありました。10月14日午前11時ごろから15日午後3時半ごろにかけて、弘前市のリンゴ畑で約165個のリンゴが何者かに盗まれました。また、その翌日にも同じリンゴ畑で同様の窃盗事件が発生しており、2日間で合わせて330個が盗まれ、被害額は時価約7万8000円相当になるということです。リンゴ畑の被害者は「きれいに持っていってるから。だから慣れた人じゃないと。悔しいで