青森・弘前市のリンゴ畑で、リンゴ300個以上が盗まれる事件がありました。10月14日午前11時ごろから15日午後3時半ごろにかけて、弘前市のリンゴ畑で約165個のリンゴが何者かに盗まれました。また、その翌日にも同じリンゴ畑で同様の窃盗事件が発生しており、2日間で合わせて330個が盗まれ、被害額は時価約7万8000円相当になるということです。リンゴ畑の被害者は「きれいに持っていってるから。だから慣れた人じゃないと。悔しいで
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. BTSリーダーの愛読書 著者が死去
- 3. 中学生に性暴行か「望むままに」
- 4. 岡村隆史 駅職員の対応に憤り
- 5. クマ被害? こんな最期ありえない
- 6. 千葉で12歳死亡 父が無理心中か
- 7. 米倉CM出演会社が「意味深コメ」
- 8. 男性遺体 熊が食べるため襲った?
- 9. 卵が詰まり小1死亡 市は争う姿勢
- 10. ミセス重大発表「肩透かし」怒り
- 1. クマ被害? こんな最期ありえない
- 2. 千葉で12歳死亡 父が無理心中か
- 3. 男性遺体 熊が食べるため襲った?
- 4. 卵が詰まり小1死亡 市は争う姿勢
- 5. 議員定数を削減へ? 自民議員驚き
- 6. 鳥羽水族館 飼育係にモザイクへ
- 7. スガキヤ 一部で「警告」貼り紙
- 8. 熊襲撃? 死亡男性は元レフェリー
- 9. 名古屋の3人死傷「夜通し運転」
- 10. 「吉野家コピペ」反響に世代で差
- 1. 中学生に性暴行か「望むままに」
- 2. 消費税率0%「かなり厳しい」
- 3. NHK受信料の削減 自民に協議要請
- 4. 小ワイプに玉木代表 屈辱の2分間
- 5. 夫をイクメン化した 妻に悲劇
- 6. 前橋市長が続投表明 SNS怒りの声
- 7. 40代以降 いらない付き合い解説
- 8. トランプ氏と昭恵さん 面会へ
- 9. 78歳女性 不動産収入が月3桁万円
- 10. 女JPドラゴン 拘束後の映像入手
- 1. BTSリーダーの愛読書 著者が死去
- 2. 美人配信者が死去 拷問受けたか
- 3. 固体電池の「難題解決」に成功
- 4. 中国軍の幹部に異例の大量処分
- 5. ウルトラマン版権問題 再び波紋
- 6. 独で慰安婦像撤去 業者が指示
- 7. 中国専門家「台湾回収できぬ」
- 8. 「陰毛付きTバック」が発表 物議
- 9. 性暴行の加害者情報公開 韓実刑
- 10. 中国製造業 15年連続世界首位
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 駐車料金値上げに「ふざけるな」
- 3. 世代交代のアメ横「中国化」の波
- 4. 「シニアの働き方」の実態
- 5. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
- 6. 3メガバンク ステーブルコイン
- 7. 佐々木希の「キュート」な新CM
- 8. 撮影だけで即査定 フリマアプリ
- 9. 1年で約500万円を喪失 原因は
- 10. NY序盤から円安 150円台に戻る
- 1. ヨドバシ 公式ストアを開設へ
- 2. お得なゲーミングチェアが登場
- 3. マック店員とUber配達員に亀裂?
- 4. 蒸気船ウィリーの映画 11月公開
- 5. 人間の腸内細菌は過酷な宇宙空間でも生き延びることが判明
- 6. 人気のカドカワ漫画が最大50%OFF
- 7. 車のUSB-Cケーブル 解決策は
- 8. 「ライカ100年」内覧会が開催
- 9. ゲーミングヘッドセットで11万円超え。あり？なし？
- 10. アニメ「藤本タツキ 17-26」初日舞台あいさつ！7人の監督が舞台に勢ぞろい／各コメントあり
- 11. サム・アルトマンが東京で語った「AIと創造性」「OpenAI初のハードウェア」。
- 12. ダークパターン対策協会が「NDD認定制度」正式運用を開始、現状と今後の展望を語る
- 13. カシオ、奥田民生ソロ30周年＆生誕60周年を記念した「OCEANUS」限定モデル - 世界限定1,000本
- 14. アンカー初のサウンドバー、期間限定で税込6,999円
- 15. Final Cut Pro 10.6アップデート開始。8Kビデオのパフォーマンス向上。新型MacBook Proで本領発揮
- 16. ハリウッド版『モータルコンバット』続編に『ムーンナイト』の脚本家が参加
- 17. 【追記】ドコモ「iPhone 16」機種変更でも1円スマホに、買い切りでも各社最安で『自称1円』のソフトバンクと格の違いを見せつける
- 18. Intel チップでAMDの王座脅かす?
- 19. iiyama、USB Type-C接続対応23.8型液晶ディスプレイ発売
- 20. 無料で使えるGoogleのAIモデル
- 1. 大谷の取材で「NGワード」連発
- 2. 「打てる訳ない」と朗希に衝撃
- 3. 今季で退任のDeNA三浦監督 3連敗終戦後に阪神・球児監督から花束、甲子園ビジョンにも「ありがとう」
- 4. 最新のFIFAランク 日本は19位
- 5. 亀田興毅 30億円稼ぐも全部ない
- 6. DeNAオーナー、ファンに謝罪
- 7. 相撲の英公演 力士が観光名所も
- 8. ソフトバンク初黒星 上沢6失点KO
- 9. 比嘉大吾が引退表明を「保留」に
- 10. 渋野日向子「6連続」なら危機が
- 1. 岡村隆史 駅職員の対応に憤り
- 2. 米倉CM出演会社が「意味深コメ」
- 3. ミセス重大発表「肩透かし」怒り
- 4. 「大事なところでミスる」玉木氏
- 5. 日テレ森圭介アナ「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」欠席 理由説明なしもＸに意味深投稿 前日に大人気ゲームが発売
- 6. 大平祥生の二股疑惑「横尾現象」
- 7. 木村拓哉の新CM「食べ方」が話題
- 8. 3児の母でSEXY女優 大正解だった
- 9. 石原さとみ復帰 ネットくぎ付け
- 10. ユーミン ChatGPTの作詞に不満げ
- 1. 大化け後に悲惨な末路をた企業
- 2. 満員電車で遭遇した恐怖の恐怖
- 3. 使いはじめて肌が変わったコスメ
- 4. 3COINSの「新作収納」が便利
- 5. グウィネスのキスシーンに興奮
- 6. ハーゲンダッツ 新作ミニカップ
- 7. 定時退社も K田の職場の体質
- 8. RMKの限定コレクションが登場
- 9. イメチェンに失敗 ウルフ風ボブ
- 10. 「小学生並み」男と別れるべきか