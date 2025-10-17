中国国防省は17日、制服組のナンバー2ら軍の幹部9人が中国共産党の規律に重大な違反をしたとして、党籍を剥奪する処分を決定したと発表しました。中国国防省は17日、軍の最高指導機関である中央軍事委員会の何衛東副主席が中国共産党の規律に重大な違反をし、巨額の汚職に関わったとして、党籍を剥奪する処分を下したことを明らかにしました。何副主席は今年3月頃から動静が途絶えていて、汚職の疑いで拘束されたのではないかとの