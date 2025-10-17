去年の能登半島地震で被災した建物から運び出された文化財の展示が氷見市で始まりました。古文書や写真、暮らしの道具を通して氷見の暮らしの変遷を間近に感じることができます。氷見市立博物館で始まった特別展「ひみのたからもの」では、能登半島地震で被災した家屋57軒から博物館が収集した数万点のうち、およそ300点を公開しています。こちらは、日中戦争から太平洋戦争の頃のもので、兵士を見送った時ののぼり旗や軍服です。