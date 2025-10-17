山陽オートのスポニチ杯「エキサイティングレース」が18日、開幕する。17日は前検が行われた。初日12Rはガールズ王座山陽予選。メンバーは以下の通り。（1）帆景岬（2）稲原瑞穂（3）本田仁恵（4）伊東玲衣（5）高橋絵莉子（6）小椋華恋（7）松尾彩（8）佐藤摩弥8枠には総合力で勝る佐藤摩弥が登場する。展開を問わず的確に追い上げるとみた。佐藤は「最近はあまり良くないですね。ただ、前回にクランクを換えて感じが変わっ