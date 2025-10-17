プロ野球のドラフト会議は今月23日に行われます。エブリィでは指名が期待される県関係選手を紹介しています。今年は、県内の高校生3人と富山商業高校出身で中央大学4年の岩城颯空投手がプロ志望届を出しています。2回目のきょう紹介するのはこれまでの17年で12人の指名選手を輩出している富山GRNサンダーバーズの選手たちです。日本海リーグで2年ぶりの優勝を果たした富山GRNサンダーバーズからは、