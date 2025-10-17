「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）先発したＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手が五回途中４失点で降板した。１試合２死球は来日ワーストタイとなった。制球を乱し、安定感を欠いた。一回は先頭・近本に左前安打を浴びて出塁を許したが、続く中野の送りバントは捕ゴロとなって１死一塁。ここで森下に死球を与えて一、二塁とピンチを招き、雰囲気が変わる。続く佐藤輝にスライダ