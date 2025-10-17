気象予報士の平島さんです、昨日の大雨と打って変わって、きょうはすっきりと晴れましたね。はい、富山市の呉羽山に撮影に行ってきたんですが、青空が広がって、とても気持ちのいい秋晴れでした。きょうの県内は高気圧に覆われて各地でよく晴れました。富山市の最高気温は25.4度で夏日となり、9月下旬並みの陽気でした。五百羅漢まで足を伸ばすともみじが色付き始めていて、散歩に訪れた人たちは羅漢さんの表情を眺めて穏やかな秋