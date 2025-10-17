10月8日、ソフトバンクグループがスイス企業・ABBのロボット事業を約8000億円で買収すると発表した。ABBは産業用ロボットの市場において、日本のファナックや安川電機と並び、世界4強の一角を占める。孫正義会長がAIに熱を上げ、データセンター計画やOpenAIへの追加出資に巨額を投じる方針のソフトバンクグループ。ロボットにも手を伸ばす狙いを、森田宗一郎記者と山下美沙記者が解説する。【タイムテーブル】00:00イントロ00:51